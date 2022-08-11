На Украине захотели ввести санкции против Михалкова и Аллегровой
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) предложило дополнить санкционный список и добавить в него еще 362 человека, поддерживающих политику России. Такую информацию НАПК опубликовало на своем официальном сайте.
Как отмечается в сообщении ведомства, это уже 22-й перечень, направленный ими в МИД, а также в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины. На сегодняшний день под санкции Украины попали 18,9 тысяч физических лиц и 4 тысячи юрлиц. В новый список захотели внести, в том числе, режиссера Никиту Михалкова, певицу Ирину Аллегрову, рок-музыкантов Валерия Кипелова и Александра Иванова, а также главу Российского Красного Креста Павла Савчука.
В марте этого года МИД Латвии запретил въезд 25 российским деятелям сферы развлечений и культуры. Санкции распространяются, в частности, на дирижера Валерия Гергиева, актеров Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, исполнителей Стаса Михайлова, Тимати и Полину Гагарину, а также на режиссера Никиту Михалкова.