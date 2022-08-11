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Зюганов упрекнул Латвию в лизании немецких сапог

Лидер КПРФ упрекнул признавшую РФ спонсором терроризма Латвию в лизании немецких сапог

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Решение Латвии о признании России страной-спонсором терроризма говорит о том, что Европа сошла с ума, а Прибалтийские страны — больше всех. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом портала Ura.ru, комментарий политика опубликован в Telegram-канале издания.

По словам политика, Прибалтика не имеет права диктовать Москве, как жить, поскольку в то время, как Россия отстаивала свои интересы в этом регионе на протяжении сотен лет, страны Балтии не имели самостоятельности.

«Россия здесь тысячу лет, 700 лет защищала свое право жить на этих просторах и говорить на своем языке, а они там лизали немецкие сапоги», — упрекнул Латвию Зюганов.

Глава КПРФ также отметил, что у Латвии «треть населения разбежалась».

Ранее сообщалось, что парламент Латвии 11 августа официально признал Россию «государством, спонсирующим терроризм», а ее действия на Украине — «терроризмом». Латвия также призвала страны Европейского союза немедленно остановить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии.

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Валерий Розенберг
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