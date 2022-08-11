Переехавшая за границу россиянка столкнулась со средневековыми предрассудками

Переехавшая в Шотландию россиянка рассказала о вражде католиков с протестантами

Переехавшая в Шотландию россиянка рассказала о средневековых предрассудках, которые сохранились в этом британском регионе. Она поделилась своими впечатлениями от жизни за границей с «Лентой.ру».

Бывшая москвичка Марина сменила место жительства, чтобы быть рядом с любимым мужем-шотландцем. Хотя женщина была готова к жизни за границей и знала, чего ждать, некоторые национальные особенности ее поразили.

Одна из них — очевидная вражда шотландцев с англичанами, оставшаяся со времен войны за независимость Шотландии много веков назад. По ее словам, некоторые шотландцы принципиально отказываются ездить в Англию, потому что не любят англичан, и могут обидеться, если их с ними перепутают.

Сохраняется и исторический конфликт между протестантами и католиками, утверждает Марина. Раньше из-за него могли не взять на работу, а теперь он проявляется, главным образом, в футбольных пристрастиях. Протестанты болеют за клуб «Рейнджерс», а католики — за «Селтик».

У брата моего мужа — Реймонда — ирландская фамилия О’Рейли. Он заключает контракты на поставку шотландского виски в рестораны. Однажды у него была крупная сделка, к которой он шел несколько месяцев. Они с партнером встречаются в последний раз, чтобы заключить договор. Партнер просит Реймонда подписать документ и назвать фамилию, на что тот отвечает: "Реймонд О’Рейли". После этого сделка не состоялась, потому что Реймонд О’Рейли — классические католические имя и фамилия, а деловой партнер оказался протестантом Марина россиянка, перебравшаяся в Шотландию

Ранее сообщалось, что россиянка, уехавшая учиться за границу, рассказала о теплом отношении иностранцев и трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться после 24 февраля. Она не могла снять наличные с российских банковских карт, поэтому денег для оплаты жилья или покупки продуктов не хватало.