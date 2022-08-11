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Шольц поддержал кандидатуру Шредера на роль посредника в споре с Россией

DPA: Шольц заявил, что поддержал бы Шредера в роли посредника с Россией по поставкам газа

Фото: Christian Charisius / globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он поддержал бы кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шредера на роль посредника в споре с Россией о сокращении поставок газа. Его слова передает DPA.

Глава немецкого кабмина подчеркнул, что было бы «похвально», если бы Шредер поговорил с российской стороной об отремонтированной турбине для газопровода «Северный поток», которая на данный момент находится в западной Германии.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) отказалась лишать Шредера членства за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Арбитраж также решил, что контакты Шредера с российскими корпорациями не вредят партии.

До этого Шольц отверг идею Шредера о запуске трубопровода «Северный поток-2». По его словам, процесс сертификации и запуска российского газопровода, у Москвы есть иные возможности для поставок газа в Европу.

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Виктория Кондратьева
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