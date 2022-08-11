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Глава Союза журналистов пообещал следить за делом Баязитовой

Глава Союза журналистов Владимир Соловьев пообещал следить за делом Александры Баязитовой
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пообещал, что будет внимательно следить за делом подозреваемой в вымогательстве журналистки Александры Баязитовой, которую арестовали на два месяца. В беседе с Daily Storm он назвал историю резонансной.

«Если будет понятно, что люди нарушили законодательство Российской Федерации, то они заслуживают наказания. Если вдруг какие-то неправомерные действия против них будут замечены, то они могут обращаться в наш центр юридической помощи, который помогает журналистам бесплатно», — сказал глава Союза журналистов.

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В то же время он отметил, что организация занимается защитой профессиональных журналистов, а не блогеров. «Она [Баязитова] ведет же Telegram-канал, насколько я понимаю. Она блогер по сути», — добавил Соловьев.

Ранее депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов заявил, что Баязитову можно отпустить под домашний арест, учитывая состояние ее здоровья. По словам Попова, веские причины для содержания журналистки под стражей отсутствуют. Об этом же напомнил и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов. «Зачем сажать за решетку реально больную женщину с больной матерью на руках? (...) У нас же не отменили домашний арест», — сказал Кабанов.

Об аресте Баязитовой стало известно в среду, 10 августа. Ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. «Я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник и как фрилансер», — отметила в ответ на обвинения Баязитова и добавила, что ей неясна их суть. Журналистка также попросила суд учесть, что у нее диабет, и то, что она заботится о престарелой матери. Тем не менее суд арестовал ее до 7 октября.

Баязитова была экономическим корреспондентом в изданиях «Коммерсантъ» и «Известия». Вела YouTube-канал «Адские бабки», на который подписаны 102 тысячи пользователей.

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Ксения Кривотулова
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