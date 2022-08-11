Глава Союза журналистов пообещал следить за делом Баязитовой

Глава Союза журналистов Владимир Соловьев пообещал следить за делом Александры Баязитовой

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пообещал, что будет внимательно следить за делом подозреваемой в вымогательстве журналистки Александры Баязитовой, которую арестовали на два месяца. В беседе с Daily Storm он назвал историю резонансной.

«Если будет понятно, что люди нарушили законодательство Российской Федерации, то они заслуживают наказания. Если вдруг какие-то неправомерные действия против них будут замечены, то они могут обращаться в наш центр юридической помощи, который помогает журналистам бесплатно», — сказал глава Союза журналистов.

В то же время он отметил, что организация занимается защитой профессиональных журналистов, а не блогеров. «Она [Баязитова] ведет же Telegram-канал, насколько я понимаю. Она блогер по сути», — добавил Соловьев.

Ранее депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов заявил, что Баязитову можно отпустить под домашний арест, учитывая состояние ее здоровья. По словам Попова, веские причины для содержания журналистки под стражей отсутствуют. Об этом же напомнил и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов. «Зачем сажать за решетку реально больную женщину с больной матерью на руках? (...) У нас же не отменили домашний арест», — сказал Кабанов.

Об аресте Баязитовой стало известно в среду, 10 августа. Ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. «Я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник и как фрилансер», — отметила в ответ на обвинения Баязитова и добавила, что ей неясна их суть. Журналистка также попросила суд учесть, что у нее диабет, и то, что она заботится о престарелой матери. Тем не менее суд арестовал ее до 7 октября.

Баязитова была экономическим корреспондентом в изданиях «Коммерсантъ» и «Известия». Вела YouTube-канал «Адские бабки», на который подписаны 102 тысячи пользователей.