В СПЧ прокомментировали арест обвиняемой в вымогательстве российской журналистки

Член СПЧ Кабанов прокомментировал арест Баязитовой фразой «стоит проявлять гуманизм»

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов фразой «стоит проявлять гуманизм» прокомментировал арест журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. В посте для своего Telegram-канала он также напомнил, что в отношении тех, кого подозревают в хищении бюджетных средств, часто применяют домашний арест.

«Зачем сажать за решетку реально больную женщину с больной матерью на руках (у Баязитовой сахарной диабет, на ее иждивении находится престарелая мать — прим. «Ленты.ру»)? (...) У нас же не отменили домашний арест. Более того, домашний арест и подписку о невыезде очень часто применяют к подозреваемым в хищении бюджетных миллиардов. (...) Может быть, стоит проявлять гуманизм там, где он реально нужен?» — написал Кабанов.

Об аресте Баязитовой стало известно в минувшую среду, 10 августа. Уточнялось, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Сама журналистка заявила, что ей не ясна суть обвинений в ее адрес. «Я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник и как фрилансер», — сообщила она. Кроме того, журналистка попросила суд учесть, что у нее диабет, а также то, что она заботится о престарелой матери.

Баязитова была экономическим корреспондентом в изданиях «Коммерсантъ» и «Известия». Вела YouTube-канал «Адские бабки», на который подписаны 102 тысячи пользователей.