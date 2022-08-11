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В СПЧ прокомментировали арест обвиняемой в вымогательстве российской журналистки

Член СПЧ Кабанов прокомментировал арест Баязитовой фразой «стоит проявлять гуманизм»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов фразой «стоит проявлять гуманизм» прокомментировал арест журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. В посте для своего Telegram-канала он также напомнил, что в отношении тех, кого подозревают в хищении бюджетных средств, часто применяют домашний арест.

«Зачем сажать за решетку реально больную женщину с больной матерью на руках (у Баязитовой сахарной диабет, на ее иждивении находится престарелая мать — прим. «Ленты.ру»)? (...) У нас же не отменили домашний арест. Более того, домашний арест и подписку о невыезде очень часто применяют к подозреваемым в хищении бюджетных миллиардов. (...) Может быть, стоит проявлять гуманизм там, где он реально нужен?» — написал Кабанов.

Об аресте Баязитовой стало известно в минувшую среду, 10 августа. Уточнялось, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Сама журналистка заявила, что ей не ясна суть обвинений в ее адрес. «Я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник и как фрилансер», — сообщила она. Кроме того, журналистка попросила суд учесть, что у нее диабет, а также то, что она заботится о престарелой матери.

Баязитова была экономическим корреспондентом в изданиях «Коммерсантъ» и «Известия». Вела YouTube-канал «Адские бабки», на который подписаны 102 тысячи пользователей.

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Евгения Наумова
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