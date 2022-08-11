В РФПИ назвали наиболее экспортируемый лекарственный препарат в истории России

Глава РФПИ Дмитриев назвал «Спутник V» наиболее экспортируемым препаратом в истории РФ

В четверг, 11 августа, исполняется два года с момента регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 «Спутник V». Отметив эту дату, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил эффективность препарата, а также рассказал о его производстве и исследованиях. Комментарий чиновника есть в распоряжении «Ленты.ру».

Глава компании подчеркнул, что за это время вакцина, известная также как «Гам-КОВИД-Вак», стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России и зарекомендовала себя как одно из наиболее эффективных и безопасных средств для борьбы с коронавирусом. Это подтверждают результаты более 50 клинических исследований и данные применения «Спутника V» в различных регионах мира. Исследования препарата опубликованы в ведущих международных рецензируемых медицинских журналах.

«"Спутнику V" доверились в 71 стране мира, где проживает свыше четырех миллиардов человек. Для обеспечения массового производства препарата усилиями РФПИ впервые в истории была создана международная сеть производственных партнеров, а также осуществлена локализация выпуска российской вакцины на 27 площадках в 18 странах», — указал Дмитриев.

Он также напомнил, что вакцина помогла защитить людей от первоначального штамма COVID-19, сбить пик заболеваемости, а также показала эффективность в борьбе с новыми мутациями, в том числе со штаммами дельта и омикрон.

«По инициативе РФПИ была также разработана однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", которая успешно применяется более чем в 30 странах. Фонд выступил инициатором и профинансировал совместные исследования с другими ведущими производителями вакцин по созданию вакцинных коктейлей со "Спутником Лайт"», — добавил генеральный директор РФПИ. Он подчеркнул, что российский однокомпонентный препарат является универсальным бустером для других вакцин.

В заключение Дмитриев отметил, что пандемия должна стать важным уроком для всего человечества. Когда речь идет о спасении жизней, необходимо единство и коллективные усилия. «Только этот путь дает возможность эффективно противостоять будущим угрозам, в том числе эпидемиологического характера», — сказал он.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что снятие в России ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, стало возможным благодаря массовой вакцинации «Спутником V».