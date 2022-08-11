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Терминал Starlink взломали

Wired: инженер из Бельгии взломал терминал Starlink с помощью инструментов за 25 долларов

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Бельгийский инженер Леннерт Воутерс с помощью подручных инструментов взломал терминал для приема сигнала Starlink. Об этом сообщает издание Wired.

По словам специалиста, для получения доступа он приобрел терминал Starlink и разобрал спутниковую тарелку с помощью тепловой пушки, подручных инструментов стоимостью около 25 долларов и спирта. Инженер снял с устройства материнскую плату и на ее основе напечатал новую, с подключенным микрокомпьютером.

«С помощью инструментов вы можете попытаться создать собственную систему, которая позволит вам общаться со спутниками, но это довольно сложно», — заметил автор. По словам Воутерса, замыкание и перезагрузка терминала позволили ему проникнуть в заблокированные ранее части системы. Энтузиаст отметил, что взлом спутниковой тарелки позволил ему более точно понять, как работает устройство Starlink.

Специалист подчеркнул, что найденная им уязвимость позволяет взломать буквально любой терминал Starlink — проблему можно решить лишь заменой чипа. Леннерт Воутерс сообщил об уязвимости SpaceX в 2021 году, в ответ за обнаружение проблемы корпорация Илона Маска выплатила энтузиасту гонорар.

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«Мы находим эту атаку технически впечатляющей, и это первая подобная атака, о которой нам известно в нашей системе», — рассказали об уязвимости в SpaceX. Специалисты фирмы уточнили, что для проведения атаки злоумышленнику необходим физический доступ к пользовательскому терминалу.

В конце июля стало известно, что SpaceX приготовилась обслуживать пользователей смартфонов с помощью сети спутников Starlink. Американская компания подала соответствующую заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC).

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Андрей Ставицкий
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