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Австралийскую учительницу признали невиновной в совращении подростка

ABC News: с 28-летней учительницы Амми Синглтон сняли обвинения в совращении подростка

Фото: Mark Baker / AP

Учительницу Амми Синглтон, преподававшую в нескольких школах в австралийском городе Порт-Огаста, признали невиновной в совращении подростка. Об этом сообщает ABC News.

В 2021 году женщине было предъявлено обвинение в склонении к сексу 16-летнего подростка. Директоры трех школ города, в которых работала Синглтон, разослали родителям учеников письма, сообщающие, что она была обвинена в сексуальном преступлении против ребенка. Согласно условиям освобождения женщины под залог, ей было запрещено заниматься любой работой, связанной с детьми.

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В 2022 году суду стало известно, что истец хочет снять обвинения, после чего дело было закрыто. Женщина не дала комментариев, покидая здание суда.

Ранее сообщалось, что бывшую учительницу из американского штата Мичиган приговорили к лишению свободы за сексуальное насилие над школьником. Женщина была приговорена к году тюремного заключения.

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Алиса Удовик
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