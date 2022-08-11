Власти США попросили рассекретить документы об обыске у Трампа

Минюст США Гарланд: власти попросили суд рассекретить документы об обыске в имении Трампа

Власти США попросили суд рассекретить документы, касающиеся обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявил глава Минюста и генпрокурор страны Меррик Гарланд, сообщает ТАСС.

По его словам, ведомство подало ходатайство в федеральный суд Южного округа Флориды об обнародовании ордера на обыск, который провело ФБР. Гарланд добавил, что «лично одобрил решение о выдаче ордера на обыск по этому делу».

Ранее главы Федерального бюро расследований (ФБР) и Минюста США Крис Рэй и Меррик Гарланд получили множество угроз убийством после обыска в доме бывшего американского президента Дональда Трампа в штате Флорида. Также угрозы поступают в отношении агентов ФБР.

Об обыске в своем поместье в городе Палм-Бич Трамп сообщил во вторник, 9 августа. Политик связал действия ФБР с его возможным участием в выборах 2024 года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что ФБР не предупреждало президента Джо Байдена или кого-либо из его администрации о планируемых обысках в поместье Трампа. По ее словам, Минюст США ведет расследования независимо от Белого дома.