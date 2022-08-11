Три человека погибли при взрыве жилого дома в США

CNN: три человека погибли при взрыве жилого дома в штате Индиана в США

Три человека погибли и около 39 домов были повреждены в результате мощного взрыва жилого дома в городе Эвансвилль в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника пожарной охраны Майка Коннелли.

По информации издания, могут быть и другие жертвы происшествия, на данный момент продолжаются их поиски. «Первоначальная оценка ущерба показывает, что 39 домов получили повреждения от серьезных до незначительных», — рассказал Коннели.

Отмечается, что как минимум 11 из 39 домов более непригодны для проживания. По словам Коннели, Американский Красный Крест будет помогать пострадавшим семьям. Причины взрыва на данный момент устанавливаются.

10 августа сообщалось, что 20-летний студент Эдвард Хьюз из графства Корнуолл в Великобритании погиб из-за возгорания аккумулятора ноутбука. На месте полуразрушенного здания был обнаружен аппарат для сварки пластмассы, несколько удлинителей и уцелевшая часть ноутбука.

