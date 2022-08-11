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Глава Литовской федерации фигурного катания оценила участие сына в шоу Навки

Главу Литовской федерации фигурного катания Ванагене разочаровало участие сына в шоу Навки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Литовской федерации фигурного катания Лилия Ванагене высказалась об участии местных фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса в ледовом шоу российской олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Ее слова приводит Delfi.

Ванагене, являющаяся матерью Ванагаса, принесла извинения разочарованным литовским болельщикам. «У меня разрывается сердце из-за решения, принятого моими детьми. Но я не могу приказывать взрослым детям, хотя пыталась аргументировать, путем дискуссий и долгих споров изложить свою четкую и недвусмысленную позицию по этому вопросу», — заявила она.

10 августа Дрозябко и Ванагас были лишены государственных наград Литвы. По словам президента республики Гитанаса Науседы, выступлениями в России спортсмены перечеркнули все заслуги перед страной. В 2000 году пара завоевала бронзу на чемпионате мира в танцах на льду, за что была удостоена рыцарских крестов Ордена Гедиминаса.

Дробязко и Ванагас пять раз представляли Литву на Олимпийских играх. Они приняли гражданство страны после распада СССР.

Анастасия Борисова
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