Глава СКР поручил возбудить дело после обстрела ЗАЭС

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Запорожской АЭС

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Запорожской атомной электростанции (АЭС) — по его мнению, это создало угрозу катастрофы. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает Telegram-канал СКР.

У следствия имеются сведения о том, что обстрел Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар устроили представители украинских вооруженных формирований. Такие преступные действия создают угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы.

По поручению главы СКР следователи в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют действия украинских военных, направленные на создание масштабной катастрофы.

До этого были озвучены данные о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город, где расположена ЗАЭС.

Ранее в администрации Энергодара озвучили последствия повреждения инфраструктуры ЗАЭС: это чревато возможным возникновением колоссального радиоактивного загрязнения и техногенной катастрофой.