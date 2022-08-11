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Глава СКР поручил возбудить дело после обстрела ЗАЭС

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Запорожской атомной электростанции (АЭС) — по его мнению, это создало угрозу катастрофы. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает Telegram-канал СКР.

У следствия имеются сведения о том, что обстрел Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар устроили представители украинских вооруженных формирований. Такие преступные действия создают угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы.

По поручению главы СКР следователи в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют действия украинских военных, направленные на создание масштабной катастрофы.

До этого были озвучены данные о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город, где расположена ЗАЭС.

Ранее в администрации Энергодара озвучили последствия повреждения инфраструктуры ЗАЭС: это чревато возможным возникновением колоссального радиоактивного загрязнения и техногенной катастрофой.

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Владимир ШараповЛеонид Микуляк
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