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Захарова прокомментировала предложение ЕК о повторном использовании сточных вод

Мария Захарова сыронизировала насчет предложения ЕК о повторном употреблении сточных вод

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, — это новая высота для ценителей извращений. Так прокомментировала предложение Еврокомиссии (ЕК) о повторном использовании воды городских очистных сооружений официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз — уже стали», — сыронизировала дипломат. Захарова в своем комментарии вспомнила и творчество знаменитого испанского писателя.

«Вот мне интересно, когда Европа очнется от столбняка, в который ее погрузил англосаксонский дуэт? Столько сил тратить на создание муляжей ветряных мельниц, чтобы потом в лучших традициях героев Сервантеса с ними бороться, не замечая проблем реальных. Тратить все, что есть, на поддержание огня конфликта на своем же континенте», — заявила дипломат.

6 августа премьер Франции Элизабет Борн заявила о формировании антикризисного штаба для борьбы с сильнейшей засухой. Он будет координировать водоснабжение наиболее пострадавших районов, а также контролировать влияние засухи на сельское хозяйство и производство энергии. Власти страны обратили внимание на необходимость экономить воду.

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Юлия Мискевич
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