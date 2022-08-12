Посольство России посчитало неприемлемым удержание активов Кабула Вашингтоном

Посольство России назвало неприемлемым удержание США финансовых ресурсов Афганистана

Ситуация, при которой американские власти незаконно удерживают финансовые ресурсы Кабула, неприемлема. США должны разморозить международные резервы Центробанка Афганистана. Об этом заявило посольство России в США в своем Telegram-канале.

«Считаем неприемлемой ситуацию, при которой американские власти незаконно удерживают финансовые ресурсы, принадлежащие афганскому народу. Полагаем при этом циничным их торг с Кабулом относительно условий выделения ему половины суммы», — говорится в сообщении.

В дипмиссии считают, что жители Афганистана переживают беспрецедентный социально-экономический кризис, а меры Вашингтона «усугубляют страдания невинных афганцев и провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в азиатской стране». Посольство России призвало администрацию пересмотреть свое решение и освободить международные активы государства.

В августе 2021 года, после того как талибы («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) захватили власть в стране, Международный валютный фонд и другие западные организации приостановили программы поддержки афганской экономики. В частности, США перекрыли доступ к активам на семь миллиардов долларов, которые хранятся в американской Федеральной резервной системе.