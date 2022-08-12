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Посольство России посчитало неприемлемым удержание активов Кабула Вашингтоном

Посольство России назвало неприемлемым удержание США финансовых ресурсов Афганистана

Фото: Zekrullah Yazdani / XinHua

Ситуация, при которой американские власти незаконно удерживают финансовые ресурсы Кабула, неприемлема. США должны разморозить международные резервы Центробанка Афганистана. Об этом заявило посольство России в США в своем Telegram-канале.

«Считаем неприемлемой ситуацию, при которой американские власти незаконно удерживают финансовые ресурсы, принадлежащие афганскому народу. Полагаем при этом циничным их торг с Кабулом относительно условий выделения ему половины суммы», — говорится в сообщении.

В дипмиссии считают, что жители Афганистана переживают беспрецедентный социально-экономический кризис, а меры Вашингтона «усугубляют страдания невинных афганцев и провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в азиатской стране». Посольство России призвало администрацию пересмотреть свое решение и освободить международные активы государства.

В августе 2021 года, после того как талибы («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) захватили власть в стране, Международный валютный фонд и другие западные организации приостановили программы поддержки афганской экономики. В частности, США перекрыли доступ к активам на семь миллиардов долларов, которые хранятся в американской Федеральной резервной системе.

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Юлия Мискевич
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