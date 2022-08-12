Захарова прокомментировала рассекреченные Украиной детали переговоров в Германии

Мария Захарова прокомментировала рассекреченные Арестовичем детали переговоров в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рассекреченные советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексем Арестовичем детали переговоров министров обороны на американской базе Рамштайн в Германии. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Дипломат опубликовала отрывок программы украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в перечень террористов и экстремистов), где он спросил Арестовича, устал ли от Украины Запад, на что тот заявил, что «никто там ничего не устал». По его словам, участники встречи «пожимали руки», а в намеках глав оборонных ведомств Запада украинский министр Алексей Резников увидел намерение «покончить» с Россией.

Так, рассказал Арестович, главы Минобороны Швеции и Франции якобы призывали «добить гадину». У министров также появились надежды, что Россия «ответит» за Полтаву и Бородино. «Немцы молчали, но подмигивали как бы», — добавил советник главы офиса Зеленского.

«Это России за Полтаву, за Бородино, за фашистскую Германию. К ответу на риторический вопрос "Да какие там неонацисты". Да обыкновенные», — написала Мария Захарова.

Контактная группа по обороне Украины с участием глав оборонных ведомств около 50 стран была создана на американской базе Рамштайн в Германии. Ее первая встреча состоялась в апреле. Во второй раз заседание контактной группы состоялось 15 июня в Брюсселе.