Блогер Тарасов показал лицо после поражения в кулачном бою техническим нокаутом

Блогер Артем Тарасов показал лицо после поражения в кулачном бою техническим нокаутом

Блогер Артем Тарасов показал в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) свою фотографию после поражения от Мухамеда Калмыкова в кулачном бою.

Спортсмен крупным планом снял лицо, на котором видны синяки и ссадины. Он отметил, что его соперник готов провести реванш на ближайшем турнире.

Бойцы встретились 11 августа на турнире Hardcore FC. Тарасов потерпел поражение во втором раунде техническим нокаутом. Калмыков — действующий чемпион организации.

В июле трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Владислав Туйнов, выступающий в промоушене кулачных боев Top Dog FC, рассказал о восстановлении после поединков. По его словам, после каждого боя он тратит на это около 80 тысяч рублей.