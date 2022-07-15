Выступающий в кулачных боях спортсмен раскрыл траты на восстановление

Выступающий в кулачных боях кикбоксер заявил, что тратит 80 тысяч рублей на восстановление

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Владислав Туйнов, выступающий в промоушене кулачных боев Top Dog FC, рассказал о восстановлении после поединков. Об этом сообщает RT.

Спортсмен раскрыл сумму, которую ему приходится тратить после каждого поединка. «Это около 80 тысяч рублей. Помимо прочего, это витамины, различные препараты для залечивания синяков, рассечений», — рассказал Туйнов.

При этом спортсмен добавил, что не хотел бы окончательно переходить из кикбоксинга в кулачные бои. По словам Туйнова, он готов совмещать два этих вида спорта.

В ноябре прошлого года кулачные бои признали официальным видом спорта в России. С того момента турниры проводятся под эгидой Федерации бокса России (ФБР).