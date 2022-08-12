Посол Украины попросила США ввести санкции против всех частных банков России

Посол Украины попросила Минфин США ввести санкции против всех частных российских банков

Посол Украины в США Оксана Маркарова передала министерству финансов США официальный запрос с просьбой ввести санкции против всех частных российских банков. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg.

«Украина призывает администрацию президента Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков», — заявила Маркарова. По ее словам, любой российский банк является законной целью санкций, поскольку все они эффективно участвуют в финансировании кампании России.