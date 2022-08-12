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Посол Украины попросила США ввести санкции против всех частных банков России

Посол Украины попросила Минфин США ввести санкции против всех частных российских банков

Фото: Leigh Vogel / Getty Images / The New York Times

Посол Украины в США Оксана Маркарова передала министерству финансов США официальный запрос с просьбой ввести санкции против всех частных российских банков. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg.

«Украина призывает администрацию президента Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков», — заявила Маркарова. По ее словам, любой российский банк является законной целью санкций, поскольку все они эффективно участвуют в финансировании кампании России.

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Василий Мека
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