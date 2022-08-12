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Россиянин отдохнул в Турции и возмутился «жлобством» местных жителей

Автор блога на «Яндекс.Дзен» пожаловался на очереди и «жлобство» в аэропорту Антальи

Фото: tolga ildun / Shutterstock

Российский турист отдохнул в Анталье и пожаловался на местных жителей, которых назвал жадными и слишком подозрительными. Об этом он рассказал в личном блоге «Записки зубного детектива» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественник описал обстановку в аэропорту курорта фразой «какой-то бедлам». Ему не понравились «дикие» очереди, отсутствие мест, где можно присесть, и платный Wi-Fi.

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«На мой взгляд, это жлобство. В России бесплатный интернет буквально на каждом шагу! Рестораны, бары, торговые центры, не говоря уже об аэропортах и вокзалах! В Турции вайфай — роскошь даже в аэропорту!» — возмутился автор блога.

Кроме того, турист рассказал, что за все время поездки ему удалось потратить минимальное количество наличных долларов. «Рубли прекрасно принимают в любом количестве, но только через лиру», — добавил он.

Ранее в августе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о заметном снижении стоимости авиабилетов в Турцию. На это повлияло расширение полетной программы компании «Аэрофлот». С 12 августа перевозчик добавляет в свое расписание дополнительные рейсы в Даламан и Бодрум.

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Мария Гейн
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