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Раскрыто местонахождение предназначенной для прокачки в Чехию нефти

Эксперт заявил, что нефть, предназначенная для прокачки в Чехию, находится в Белоруссии

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Нефть, предназначенная для прокачки в Чехию по нефтепроводу «Дружба», находится на территории Белоруссии. Ее местоположение раскрыл бывший генеральный директор компании Mero (владелец и оператор чешского участка трубопровода) Станислав Бруна, передает Mlada Fronta DNES.

Там находится перевалочный пункт, пояснил он. «Уполномоченный работник в Белоруссии не был проинструктирован о том, что украинская сторона готова принять нефть для Чехии и не "повернул кран", чтобы нефть из резервуара перекачали к нам», — сказал эксперт.

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Оплата за транзит нефти через Украину поступила на счет банка-получателя, об этом стало известно 12 августа. «Ждем подтверждения о прохождении средств от "Укртранснафты", чтобы можно было открыть прокачку на Чехию», — сказал советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Украинская государственная компания «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Позднее Венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит. 11 августа «Укртранснафта» возобновила транспортировку российской нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии.

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Платон Щукин
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