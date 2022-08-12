Британцы высказались о сроке пребывания украинских беженцев

Telegraph: тысячи британцев заявили, что примут украинских беженцев на срок до полугода

Несколько тысяч жителей Великобритании, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, хотят оставить их максимум на полгода. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

17 тысяч жителей Великобритании, которые приняли беженцев в рамках проекта «Жилье для Украины», поучаствовали в опросе Управления национальной статистики. Он показал, что 26 процентов не хотят участвовать в программе дольше шести месяцев. Британцы объяснили это решение ростом стоимости жизни.

За размещение украинцев британское правительство выплачивает 350 фунтов (около 26 тысяч рублей) в месяц. Шесть из десяти участников опроса заявили, что готовы разместить своих украинских гостей на больший срок — почти четверть выразили готовность оставить беженцев на год. Каждый четвертый высказался, что принимал бы беженцев дольше, если бы им оказали дополнительную финансовую помощь.

9 августа украинских беженцев попросили до конца августа покинуть общежития Ягеллонского университета в польском Кракове. Ранее сообщалось, что некоторые муниципалитеты и земли в Германии вводят мораторий на прием мигрантов из-за нехватки мест для украинцев.