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Получен беспрецедентный снимок далекого блазара

Астрономы Event Horizon Telescope получили беспрецедентный снимок блазара J1924-2914

Изображение: Phys.org

Астрономы коллаборации EHT (Event Horizon Telescope), которые получили первый снимок тени черной дыры, сделали фотографию далекого блазара J1924-2914 с беспрецедентным разрешением. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

Блазары — это разновидность квазаров, то есть мощных активных галактических ядер, в которых сверхмассивные черные дыры выбрасывают релятивистские струи (джеты), направленные вдоль луча зрения наблюдателей с Земли. С помощью EHT и других радиоинтерферометров ученым удалось построить карту линейно поляризованного излучения во внутренней части квазара J1924-2914. Наблюдения проводились на частоте 230, 86 и 8,7 гигагерца.

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EHT позволил получить поляриметрическое изображение квазара с самым высоким разрешением на сегодняшний день, что соответствует линейному разрешению около 0,1 парсека. Морфология поляризованного излучения указывает на наличие скрученного магнитного поля. Исследователи также проследили за изменениями положения джета, который демонстрирует характерный изгиб, что свидетельствует о его винтовой структуре.

Было предложено несколько сценариев формирования подобных спиральных струй, таких как наличие двойной сверхмассивной черной дыры в ядре, наклон аккреционного потока относительно оси вращения черной дыры или необычное взаимодействие джетов с внутригалактической средой. Все эти варианты предполагают долгопериодическую изменчивость струй на отдельных частотах, которые астрономы пока не зафиксировали.

По словам исследователей, понимание механизмов выбросов вещества в J1924-2914 очень важно для интерпретации недавно опубликованных наблюдений сверхмассивной черной дыры Стрельца A* в центре Млечного Пути. Этот источник представляет особую сложность для изучения, так как он скрыт пылевыми облаками и в настоящее время низко активен, хотя в прошлом интенсивно поглощал вещество и порождал струи, являясь маленьким подобием квазара.

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Александр Еникеев
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