Названа оказавшаяся на грани энергетического кризиса европейская страна

Аналитик Юшков назвал Болгарию оказавшейся на грани энергетического кризиса страной

Из-за отказа от поставок российского газа Болгария оказалась на грани энергетического кризиса: страна лишилась двух третей необходимого объема, заместить которые на данный момент невозможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк в эфире программы Onet Rano предрек Польше дефицит газа в ближайшие месяцы. По его словам, стране хватит газа до декабря, а потом она столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов. Но, по словам Юшкова, столкнуться с масштабным энергокризисом может не только Польша.

«Болгария отказалась от российского газа одновременно с Польшей, — напомнил Юшков. — Дело было в том, что именно Болгария должна была первой перейти на рублевые расчеты с "Газпромом", у других же стран было время подумать до мая-июня. Они и уговаривали Болгарию отказаться, проявить солидарность, что страна и сделала. Другие государства позже передумали, а Болгария оказалась обманутой с дефицитом газа».

По словам аналитика, ежегодно государство потребляет три миллиарда кубометров газа. Один страна получает из Азербайджана, еще два из России. Получается, что Болгария лишилась двух третей необходимого ей объема.

«Она купила несколько поставок СПГ из Турции, но не факт, что во время отопительного сезона удастся найти свободный танкер с газом. И в любом случае этого не хватит для нормального прохождения отопительного сезона. Кроме того, сталкиваясь с дефицитом, Болгария ставит под удар и другие государства», — предупредил Юшков.

Он объяснил, что транзитом через Болгарию газ идет в Грецию, Северную Македонию, Венгрию, Румынию и Австрию. Маловероятным кажется, что при дефиците зимой страна будет свободно осуществлять транзит в другие государства.

Не исключено, что может повториться ситуация 2009 года на Украине, когда болгары будут отбирать часть газа себе. И что тогда? Отключать целую ветку газопровода? Сейчас Болгария ведет переговоры о том, чтобы вернуться к закупкам российского газа. Только это уберет риски незаконного отбора Игорь Юшков аналитик

Он также добавил, что с определенными рисками энергетического кризиса могут столкнуться страны Прибалтики.

Ранее бывший вице-премьер и экс-министр экономики Польши Януш Пехоциньски предрек стране «дорогую зиму» из-за стоимости угля. По его словам, в течение двух лет никто не мониторил того, что запасы угля в торговле, шахтах и на электростанциях упали на 84 процента.