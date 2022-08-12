В России проработают вопрос об активной защите для БМП-3

«Курганмашзавод» проработает вопрос оснащения комплексом активной защиты БМП-3

Российская боевая машина пехоты БМП-3 может получить комплекс активной защиты (КАЗ). Соответствующий вопрос прорабатывает «Курганмашзавод». Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков в преддверии форума «Армия-2022», передает ТАСС.

«В настоящее время на вооружение Министерства обороны России поступают машины с комплектами дополнительной защиты. Эффективность такого решения подтверждена в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты прорабатывается», — сообщил он.

БМП-3 разработали в Специальном конструкторском бюро машиностроения. Машина получила разнесенную алюминиевую броню, которая обеспечивает защиту лобовой части от снарядов 30-миллиметровых пушек.

Ранее в августе российские военнослужащие на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая провели тренировку на БМП-3 и китайской БМП ZBD-86A.

В том же месяце в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в ходе динамического показа на форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируют роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица».

