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Дождевая вода оказалась непригодной для питья

ACS Publications: вся дождевая вода от Антарктиды до Тибета оказалась загрязненной

Фото: Shutterstock

Ученые из Стокгольмского университета обнаружили, что вся земная дождевая вода оказалась загрязненной и непригодной для питья. Выводы исследования описаны в журнале ACS Publications.

В ходе работы были проанализированы образцы воды с 2010 года от Антарктиды до Тибета. Выяснилось, что уровень PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) повышен абсолютно во всех пробах, а в тибетских и полярных количество вредных соединений превышало допустимую норму в 14 раз.

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Согласно полученным данным, уровень PFAS в окружающей среде остался неизменным за последние 20 лет. Воздействие этих токсинов может приводить к проблемам со здоровьем, включая нарушения в репродуктивной системе, задержки в развитии у детей, а также повышение риска возникновения онкологических заболеваний, ожирения и повышенного уровня холестерина.

В августе 2022 года американские специалисты из Университета Дьюка доказали, что загрязнение воздуха, часто встречающееся в городской среде, может способствовать нарушениям в развитии мозга и социальном поведении, вызывая, например, аутизм.

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Елена Апазиди
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