На Алтае перевернулся перевозивший туристов грузовик

В Горном Алтае в результате ДТП с грузовиком пострадали туристы с детьми

Туристы из Новосибирска, среди которых есть дети, пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля на Алтае. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает издание Тайга.инфо.

Уточняется, что ДТП произошло в Горном Алтае. В момент инцидента отдыхающие ехали на экскурсию в кузове грузовика ГАЗ. «Брали экскурсию через компанию "Алтай Вояж". Перевозивший нас автомобиль ГАЗ-66 перевернулся, дети шести и десяти лет ударились головой об камни, диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". Также девушка сломала руку», — рассказала одна из пострадавших.

При этом женщина отметила, что пассажирам не была оказана должная медицинская помощь, поскольку в автомобиле не было аптечки и носилок. «Возвращались на попутных автомобилях с озер, до которых пришлось идти 3,5 часа пешком. Так как если идти вниз с того места, где перевернулись, то идти два дня. Поэтому пришлось идти в гору 10 километров», — рассказала она и добавила, что стоимость экскурсии составляла 3,7 тысячи рублей с человека. Детали произошедшего в настоящее время выясняются.

Ранее в июле сообщалось, что по меньшей мере 18 человек пострадали в результате ДТП в Турции с участием микроавтобуса, в котором находились туристы. Инцидент произошел на 44-м километре автодороги Тунджели — Эрзинджан. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в пропасть.