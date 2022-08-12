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Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» Россией

Депутат Бек: в Европарламенте не нашли доказательств «спонсирования терроризма» Россией

Фото: Тушин Антон / ТАСС

В Европейском парламенте (ЕП) не нашли доказательств «спонсирования терроризма» Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, его слова приводят «Известия».

Депутат указал, что решение властей Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма не подкреплено весомыми фактами и не имеет юридической силы.

«Спонсирование терроризма государством предполагает организованную поддержку политически мотивированного насилия со стороны правительства одного государства по отношению к другой стране вне контекста войны между ними», — добавил Бек. По его словам, ему неизвестно, чтобы Москва участвовала в подобных действиях в пределах ЕС.

11 августа сейм Латвии официально объявил Россию государством-спонсором терроризма. Парламент страны считает, что Москва многие годы прямо и косвенно поддерживает и финансирует террористические режимы. В качестве примера привели сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, отравление Скрипалей, а также сбитый малайзийский рейс MH-17.

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Виктория Кондратьева
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