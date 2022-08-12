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В московской квартире нашли мумию мужчины

На юге Москвы обнаружили мумифицированные останки мужчины в квартире многоэтажки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тело 59-летнего мужчины обнаружили в квартире многоэтажного дома, расположенного в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ источник в правоохранительных органах.

Собеседник телеканала отметил, что тело находилось в квартире примерно полтора года, останки нашли уже мумифицированными.

Их направили в морг, экспертам предстоит выяснить, вследствие чего скончался москвич. Детали происшествия уточняются.

Ранее в коммунальной квартире на Земляном Валу в центре Москвы нашли тело одного из пожилых жильцов. 63-летний мужчина скончался около 20 дней назад, все это время он пролежал в своей комнате.

Сотрудники полиции организовали проверку, чтобы установить истинную причину смерти пенсионера.

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Анна Щербакова
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