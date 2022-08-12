Россиянам раскрыли способ отдохнуть в ОАЭ с максимальной выгодой

АТОР: отдых в пятизвездочном отеле Дубая в сентябре обойдется в 227 тысяч рублей на двоих

Специалисты туристической отрасли перечислили россиянам отели в ОАЭ, где можно отдохнуть с максимальной выгодой в предстоящем бархатном сезоне. Способ сэкономить на отпуске раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в список гостиниц, предлагающих выгодные акции в сентябре, попал пятизвездочный Raffles The Palm Dubai. При бронировании туров с заездом до 30 сентября за 274 тысячи рублей на двоих предоставляется бесплатное проживание ребенка до 16 лет с дополнительной кроватью и поднятие класса питания с завтраков до полупансиона.

Кроме того, спецпредложения имеются и в эмирате Рас-эль-Хайма. Отель категории пять звезд Waldorf Astoria Ras Al Khaimah предлагает туристам при бронировании путевок с заездом до конца сентября бесплатный апгрейд типа питания. Недельный отдых на двоих на полупансионе и вылетом из Москвы обойдется в 227 тысяч рублей.

Цена тура в пятизвездочный Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah для двух туристов стартует от 294 тысяч рублей. К услугам гостей, купивших тур с заездом до начала октября, гарантированный ранний заезд и поздний выезд. В стоимость включено недельное проживание, питание на базе завтраков и перелет в обе стороны из Москвы в Дубай.

Ранее в августе сообщалось, что россиянам станет дешевле летать в ОАЭ — бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi запускает прямые рейсы на курорты арабской страны. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться со 2 октября по маршруту Москва — Абу-Даби. Стоимость авиабилетов в октябре составляет 200 евро (12,2 тысячи рублей) в обе стороны на человека.