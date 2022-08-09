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Россиянам предложили новый бюджетный вариант перелетов на курорты ОАЭ

АТОР: Wizz Air Abu Dhabi со 2 октября запускает прямые бюджетные рейсы из Москвы в ОАЭ

Фото: Shutterstock

Россиянам станет дешевле летать в ОАЭ — бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi запускает прямые рейсы на курорты арабской страны. Выгодные варианты перелетов предложили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться со 2 октября по маршруту МоскваАбу-Даби. Из столичного аэропорта Внуково полеты планируется осуществлять ежедневно. Вылет из Москвы назначен на 19:40, прибытие в ОАЭ — в 02:10 по местному времени. Ориентировочное время в пути составит 5,5 часа. Отправление обратного рейса в Россию — в 14:05 по местному времени, прибытие — в 19:00 по Москве. Время в дороге — почти шесть часов.

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Что касается стоимости авиабилетов, цены на перелеты в октябре начинаются от 200 евро (12,2 тысячи рублей) в обе стороны на человека. На Новый год проездные документы будут стоить дороже: билет туда-обратно стоит от 320 евро (19,6 тысячи рублей).

«Тем не менее это в разы дешевле, чем прямой перелет из Москвы в Абу-Даби рейсом авиакомпании Etihad Airways: от 67 тысяч рублей в обе стороны в первой половине октября, — отметили в АТОР. — За авиапутешествие с Etihad в период новогодних праздников придется заплатить на 43 тысячи рублей дороже: билет в эконом классе в обе стороны стоит 110 тысяч рублей».

По мнению главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна, пассажиропоток на рейсах Wizz Air Abu Dhabi будет распределен в пополам. «Половина туристов, благодаря доступной цене, отправится непосредственно на отдых в ОАЭ, другие воспользуются стыковочными рейсами и полетят дальше», — заявил специалист.

Ранее эксперты туротрасли сообщили россиянам о значительном повышении стоимости отдыха на курортах ОАЭ в осенне-зимний период. Отмечается, из-за роста турпотока цены на путевки в популярную арабскую страну вырастут на 10-30 процентов.

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Валентина Процкова
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