Мужчина взял сотрудников банка в заложники ради получения своих денег

Al Jazeera: в Бейруте мужчина взял в заложники сотрудников банка для получения своих денег

Вооруженный ружьем мужчина взял в заложники сотрудников банка в столице Ливана Бейруте и угрожал поджечь себя, если не получит обратно свои накопления. Об этом сообщает Al Jazeera.

Мужчина зашел в отделение Федерального банка в Бейруте с канистрой бензина в руках, сделал три предупредительных выстрела и взял в заложники несколько сотрудников банка. По меньшей мере одного пожилого мужчину нападавший отпустил в силу его возраста. Некоторым посетителям банка также удалось сбежать, прежде чем двери были заблокированы.

Брат нападавшего сообщил, что тот надеялся снять деньги со своего счета, чтобы оплатить лечение отца и другие семейные нужды, но не смог этого сделать из-за ограничений на получение валюты. На банковском счету оказались заморожены около 200 тысяч долларов (12,1 миллиона рублей). «Мой брат не негодяй, он приличный человек. Он готов помогать другим из своего кармана», — заявил мужчина.

На место происшествия прибыли солдаты, полиция и представители органов безопасности. Перед отделением банка собралась толпа людей, которая скандировала: «Долой правление банков!» «Мы вкладчики. Мы хотим получить свои деньги! Мы — это он, мы готовы помогать ему».

Глава Ассоциации вкладчиков Ливана Хассан Мугхинех заявил, что находится на связи с нападавшим и передал его требования руководству банка и властям. «Он хочет жить. Он хочет платить за электричество, кормить детей и лечить отца в больнице», — подчеркнул Мугхинех.

Переговоры с нападавшим продлились несколько часов. В конце концов, мужчине пообещали, что банк позволит ему снять со счета 30 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). После этого ливанец отпустил заложников и сдался властям.

Банки в Ливане переживают самый тяжелый экономический кризис в современной истории. В стране введены жесткие ограничения на снятие иностранной валюты. В результате сбережения многих граждан оказались заморожены.

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