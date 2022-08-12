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Актрису Яну Кошкину госпитализировали в Москве

Mash сообщил о госпитализации актрисы Яны Кошкиной с COVID-19 в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Яна Кошкина попала в больницу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной госпитализации стал коронавирус. Уточняется, что в настоящий момент актриса находится в состоянии средней тяжести.

По информации издания, симптомы коронавирусной инфекции появились у Кошкиной 8 августа. Первое время артистка лечилась дома, но состояние только ухудшалось, и она вызвала скорую. Врачи приняли решение госпитализировать Кошкину, позднее подтвердив у нее коронавирус.

Кошкина известна по сериалам «ЧОП», «Домашний арест», «Кухня», «Звоните ДиКаприо!», «Интерны» и другим проектам. Она также является действующей участницей шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ.

Ранее стало известно, что устроившую ДТП актрису Энн Хеч отключат от аппарата жизнеобеспечения.

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Дениза Мацаева
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