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СК расследует отказы тяжелобольным россиянам в выдаче лекарств и медизделий

«Известия»: СК расследует более 20 уголовных дел об отказе тяжелобольным в выдаче лекарств

Фото: Jörg Carstensen / Globl Look Press

В России на данный момент расследуется более 20 уголовных дел, связанных с отказами в выдаче тяжелобольным людям лекарств и медицинских изделий. Часть их касается обеспечения детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ). Об этом «Известиям» рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

Сейчас претендовать на прибор мониторинга, по данным Минздрава, могут пациенты только в 45 регионах страны. Его использование включено в клинические рекомендации для лечения болезни приказом ведомства. Однако некоторые родители даже при положительном решении врачебной комиссии добиваются рецептов годами.

«Анализ ситуации в ряде регионов России показал, что лечащие врачи своевременно назначают пациентам необходимые препараты, учитывая особенности организма и течение болезни. Однако должностные лица региональных органов здравоохранения допускают систематические нарушения либо формализм при решении вопроса об обеспечении тяжелобольных людей такими препаратами», — сообщили в СК.

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Система непрерывного мониторинга глюкозы — это устройство для измерения уровня сахара в режиме реального времени. Он состоит из сенсора-датчика, который служит одну-две недели, и цифрового записывающего устройства. По словам экспертов, огромное преимущество таких приборов, особенно для детей, — это получение данных о том, в какую сторону «двигается» сахар.

Ранее главврач брянской городской больницы №1 попался на взятке за контракты поставок препаратов — за свои «услуги» он вместе с подчиненной получил не менее одного миллиона 650 тысяч рублей. Главврача задержали, ему предъявлены обвинения по статье «Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору» УК РФ, по ней мужчине может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Юлия Мискевич
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