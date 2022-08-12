Актриса Рената Литвинова снялась в купальнике на яхте и порадовала фанатов

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала тело в купальнике и порадовала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились в ее Telegram-канале.

Так, 55-летняя звезда снялась в слитном черном купальнике в горох на фоне моря. При этом она позировала перед камерой лежа на палубе яхты. Звезда дополнила свой образ синей повязкой на голове и солнцезащитными очками. «Меня уже там нет», — подписала публикацию актриса.

Поклонники восхитились внешним видом Литвиновой и отметили, что она находится в отличной форме. «Ах, ножки какие, Рената!», «Рената просто богиня! И это не обсуждается!», «Очень красиво!», «Красота, да и только», «Вы, как всегда, чудесны! И у вас бесподобная фигура», — высказывались они.

Ранее в августе Рената Литвинова показала лицо без макияжа на новом снимке в соцсетях. Знаменитость опубликовала фотографию, сделанную в зеркале, в майке на бретелях черного цвета. На размещенном кадре видно, что волосы артистки были собраны в пучок, а на лице отсутствовала косметика.