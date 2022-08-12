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Северная Македония отказалась от создания должности почетного консула России

МИД сообщил, что Северная Македония отказалась от создания должности почетного консула РФ

Фото: Shutterstock

Власти Северной Македонии сообщили, что Скопье отказалось от идеи создания должности почетного консула России в городе Битола. Об этом говорится в официальном комментарии заместителя директора Департамента информации и печати (ДИП) МИД России Ивана Нечаева.

По мнению замдиректора ДИП, власти Северной Македонии преследовали цель «продемонстрировать слепую лояльность политике санкций и грубого давления на Россию со стороны Запада».

«Прискорбно, что на этот раз в жертву антироссийскому курсу в Скопье приносят институт почетных консулов, которые помогают развивать межчеловеческие контакты, оказывают поддержку людям, бизнесу. Судя по всему, там не слишком заботятся о собственных интересах и провоцируют нашу ответную реакцию, которая, разумеется, последует», — прокомментировал он.

29 июля стало известно, что Северная Македония передала Украине танки Т-72, ранее полученные от России. Минобороны Северной Македонии подтвердило достоверность ранее появившихся в социальных сетях кадров передвижения техники и отметило, что на запись попал конвой танков Т-72, который двигается в направлении Украины.

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Дмитрий Сотак
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