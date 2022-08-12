Северная Македония отказалась от создания должности почетного консула России

МИД сообщил, что Северная Македония отказалась от создания должности почетного консула РФ

Власти Северной Македонии сообщили, что Скопье отказалось от идеи создания должности почетного консула России в городе Битола. Об этом говорится в официальном комментарии заместителя директора Департамента информации и печати (ДИП) МИД России Ивана Нечаева.

По мнению замдиректора ДИП, власти Северной Македонии преследовали цель «продемонстрировать слепую лояльность политике санкций и грубого давления на Россию со стороны Запада».

«Прискорбно, что на этот раз в жертву антироссийскому курсу в Скопье приносят институт почетных консулов, которые помогают развивать межчеловеческие контакты, оказывают поддержку людям, бизнесу. Судя по всему, там не слишком заботятся о собственных интересах и провоцируют нашу ответную реакцию, которая, разумеется, последует», — прокомментировал он.

29 июля стало известно, что Северная Македония передала Украине танки Т-72, ранее полученные от России. Минобороны Северной Македонии подтвердило достоверность ранее появившихся в социальных сетях кадров передвижения техники и отметило, что на запись попал конвой танков Т-72, который двигается в направлении Украины.