Reuters: европейский банк принял платеж за транзит российской нефти через Украину в Чехию

Европейский банк согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, сообщила Reuters словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft. Если платеж будет подтвержден всеми сторонами, поставки российской нефти в Чехию возобновятся после недельного перерыва.

По мнению журналистов, этот прецедент также создаст условия для проведения платежей за транзит топлива в Европу в будущем. «По нашей информации, банк пересмотрел первоначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за транзит и в итоге принял его. Это подтверждает, что структура (оплаты поставок российской нефти — прим. «Ленты.ру»), созданная таким образом, функциональна и может быть долгосрочным решением», — сказал представитель Slovnaft Антон Молнар.

Российская «Транснефть» подтвердила РИА Новости, что платеж за транзит нефти в Чехию поступил в банк. Другой источник Reuters, знакомый с вопросом, сообщил, что платеж согласился провести голландский банк ING и транзит нефти в Чехию должен возобновиться к субботе.

Украинская государственная компания «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» заявляла, что транзит остановлен, поскольку российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций Евросоюза.

Поставки в Венгрию и Словакию были возобновлены после того, как венгерское нефтеперерабатывающее предприятие MOL и его словацкое подразделение Slovnaft 10 августа самостоятельно заплатили украинской транзитной компании «Укртранснафта», однако транзит в Чехию так и не восстановился.