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В России недосчитались коммунальщиков

Замглавы Минстроя Ересько заявил, что в сфере ЖКХ не хватает 200 тысяч работников

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В 2022 году в России недосчитались коммунальщиков — в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не хватает примерно 200 тысяч работников. Такую оценку дал заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, пишет РИА Новости.

Причиной дефицита кадров замглавы ведомства назвал недостаточную престижность отрасли. В связи с этим, по словам Ересько, представители Минстроя общаются с учебными заведениями — стараются популяризировать сферу и привлечь потенциальных сотрудников.

«С развитием малой механизации даже профессия дворника уже перестает быть низкоквалифицированной, не говоря уже о более сложных направлениях, и это тоже стоит учитывать при привлечении специалистов», — заявил Ересько. Чиновник уточнил, что зависимость отрасли от мигрантов варьируется в разных городах: в мегаполисах она традиционно высокая, а в регионах — наоборот.

Ранее Совет Федерации (СФ) обратил внимание на нехватку квалифицированных сотрудников в сфере ЖКХ. По данным заместителя председателя СФ Галины Кареловой, в отрасли занято около трех миллионов человек — профильное образование имеют не более трети из них. Причину недостаточной подготовки кадров в СФ видят в слабой связи профильных образовательных организаций и работодателей.

Нина Ташевская
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