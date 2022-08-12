Сбер поможет Нижегородской области в реализации зеленых проектов

Сбер и правительство Нижегородской области договорились о сотрудничестве в сфере ESG

Сбер и правительство Нижегородской области заключили меморандум о сотрудничестве в сфере ESG и охраны окружающей среды. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава региона Глеб Никитин.

Цель меморандума — обеспечить согласованную политику в области экологии, создания благоприятной природной среды и условий для улучшения экологической ситуации, сокращения объемов бытовых отходов и развития ранее реализованных ESG-проектов.

Документ, в частности, предполагает: повышение экологической культуры населения и связанных с ней социальных навыков, финансовой и цифровой грамотности; развитие безбумажной культуры труда в бюджетных учреждениях, бизнес-сообществе и в сфере ЖКХ; проведение экологической экспертизы программ и инвестпроектов; развитие экологического образования и воспитания; внедрение принципов устойчивого развития; сотрудничество в области экологизации и получения ESG-заключений для предприятий Нижегородской области и их поставщиков.

В августе 2021 года именно в Нижегородской области Сбер запустил пилотный проект по разработке региональной ESG-модели: в рамках него было проведена диагностика состояния региона по ключевым ESG-факторам, проведены интервью с представителями органов власти, по итогам сформулированы стратегические цели по направлениям ESG, а также сформированы рекомендации. Для дальнейшей ESG-трансформации региона на базе Корпоративного университета Правительства Нижегородской области образован Центр ESG-компетенций.

«Нижегородская область — один из самых передовых российских регионов с точки зрения ESG-трансформации и апробации лучших ESG-практик. Сбер давно и успешно сотрудничает с областью, реализует экологические и социальные инициативы, проводит мероприятия по экопросвещению населения, участвует в финансировании строительства уникального комплекса зеленой металлургии в Выксе, помогает крупнейшим предприятиям региона разрабатывать и реализовывать зеленые стратегии и так далее, — рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. — С подписанием сегодняшнего меморандума наше сотрудничество в сфере ESG выйдет на новый уровень, и я благодарен руководству области за внимание к охране окружающей среды и самым современным зеленым технологиям».

«ESG-проекты совместно со Сбером мы реализуем уже год. Сегодняшним подписанием "зеленого" меморандума ещё раз подтверждаем серьезность наших намерений. Среди якорных проектов, реализуемых в регионе и построенных на принципах ESG: создание в регионе экотехнопарка, запуск экологической карты региона. Запущен проект "Волонтеры ESG", задача которого — объединить органы власти, бизнес и НКО в единую систему взаимодействия, — отметил Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области. Разработан первый пакет рекомендаций для ESG-трансформации бизнеса, они охватят более 6000 предприятий области. Важен и обмен лучшими практиками между регионами. Поэтому на осень 2022 года мы запланировали межрегиональный форум по теме ESG. Готовы делиться своим опытом и перенимать опыт коллег!».

