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Суд рассекретил ордер на обыск поместья Трампа

Суд во Флориде рассекретил ордер на обыск поместья Трампа и опись изъятого имущества

Фото: Hannah Beier / Reuters

Суд во Флориде принял решение рассекретить ордер на обыск поместья экс-президента США Дональда Трампа. Помимо этого обнародована опись изъятого агентами ФБР имущества, сообщает РИА Новости.

Исходя из указанных в документе данных, суд утвердил ордер днем 5 августа, дав разрешение на исследование территории имения бывшего главы государства. Отмечается, что суд руководствовался статьей кодекса США о «сборе, передаче или утере оборонной информации».

Среди вещей, изъятых из поместья Мар-а-Лаго, находящегося в штате Флорида, были коробки с документами, заметки, фотографии, а также совершенно секретные бумаги.

Ранее Трамп, высказываясь о ситуации с изъятием секретных документов из его имения, заявил, что ФБР не стоило этого делать, поскольку все они были рассекречены. Он отметил, что был готов добровольно передать бумаги, если бы его об этом попросили.

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Марина Совина
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