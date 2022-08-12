В Красноярске экстренно сел самолет из-за недомогания пассажира

Летевший из Москвы российский самолет совершил вынужденную посадку в Красноярске

Самолет крупного российского авиаперевозчика, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, экстренно сел в Красноярске из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает издание Sakh.online.

Отмечается, что во время полета один из пассажиров рейса резко почувствовал недомогание. Члены летного состава пытались привести туриста в сознание, однако лайнеру все же пришлось совершить вынужденную посадку, чтобы передать пострадавшего врачам. Борт благополучно приземлился в авиагавани Емельяново.

Ранее в июле в аэропорту Самары воздушное судно российской авиакомпании «ИрАэро» совершило экстренную посадку из-за неадекватного поведения пассажира. Командир лайнера, следовавшего по маршруту Москва — Ереван, доложил, что на борту находится мужчина, который представляет угрозу для пассажиров.

