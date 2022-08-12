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Пекин предостерег США от борьбы с Китаем

Глава МИД КНР Ван И заявил, что борьба США против 1,4 млрд китайцев «добром не кончится»
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:
Ван И

Ван И . Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Министр иностранных дел (МИД) КНР Ван И предостерег США от борьбы с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

По его словам, борьба США с более чем 1,4 миллиарда китайцев «добром не кончится». Он отметил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси устроила политическую провокацию и создала напряженность в Тайваньском проливе.

«Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь еще больше подорвать доверие к США», — заявил глава МИД.

Ван И заявил, что ответные меры китайской стороны на визит Пелоси на Тайвань являются обоснованными, рациональными, необходимыми и уместными. По его словам, контрмеры направлены на поддержание мира в Тайваньском проливе и региональной стабильности. Он назвал принцип невмешательства во внутренние дела «золотым правилом» межгосударственных отношений.

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что США не собираются быть сообщниками изоляции Тайваня. Кроме того, по ее словам, членов американского конгресса не пугает реакция Китая на ее визит на остров.

Ситуация вокруг Тайваня усложнилась после визита Пелоси на остров 2 августа. До последнего момента США не подтверждали информацию о том, посетит ли спикер палаты представителей США Тайбэй в ходе своего азиатского турне. Пекин счел поездку нарушением Принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

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Марина Совина
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