Полная модель снялась в бикини и восхитила фанатов

Полная модель Эбби Байбл снялась в алом бикини и мини-юбке и восхитила фанатов

Полная модель и автор блога «Библия толстой девчонки» Эбби Байбл снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, активистка бодипозитива разместила серию снимков, на которых она запечатлена в алом бикини с бра-«шторкой» и облегающей трикотажной мини-юбке в тон. Образ девушки дополняют цветные бусы с подвесками-буквами и очки с бордовыми линзами в контрастной белой оправе. «По-настоящему сочно», — иронично отметила она.

Пользователи сети принялись делать комплименты блогерше в комментариях. «Великолепна!», «Большое красное яблочко», «Красный — определенно твой цвет», «Прекрасная вишенка», «Невероятная», — писали юзеры.

Ранее в августе плюс-сайз модель из Великобритании Перл Фрод поправилась на пять размеров и рассказала, как перемены во внешности повлияли на ее жизнь. Сообщается, что 23-летняя модель перешла с восьмого размера (соответствует международной маркировке M) одежды на 18-й (XXXL). Девушка призналась, что чувствовала себя отвратительно, когда была стройнее, а после набора веса стала счастливее и увереннее в себе.