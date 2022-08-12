Военные НАТО заставили всплыть российскую атомную подлодку у Норвегии

Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ России у берегов Норвегии

Военные силы НАТО заставили всплыть атомную подводную лодку Военно-морского флота (ВМФ) России у берегов Норвегии. Об этом сообщает издание Daily Express.

По информации издания, противолодочный военный самолет P-8 Poseidon Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании обнаружил российскую атомную подлодку проекта 941 «Акула». После этого источники газеты рассказали, что видели корабли ВМФ НАТО, а также судно РФ в надводном положении.

Express пишет, что активность российских субмарин усилилась после начала спецоперации на Украине, в особенности в северных водах.

6 августа сообщалось, что самая большая в мире атомная подлодка — тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» — вышел из базы 1 августа и в настоящее время решает боевые задачи в море.