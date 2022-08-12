Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Военные НАТО заставили всплыть российскую атомную подлодку у Норвегии

Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ России у берегов Норвегии

Кадр: Express Newspapers

Военные силы НАТО заставили всплыть атомную подводную лодку Военно-морского флота (ВМФ) России у берегов Норвегии. Об этом сообщает издание Daily Express.

По информации издания, противолодочный военный самолет P-8 Poseidon Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании обнаружил российскую атомную подлодку проекта 941 «Акула». После этого источники газеты рассказали, что видели корабли ВМФ НАТО, а также судно РФ в надводном положении.

Express пишет, что активность российских субмарин усилилась после начала спецоперации на Украине, в особенности в северных водах.

6 августа сообщалось, что самая большая в мире атомная подлодка — тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» — вышел из базы 1 августа и в настоящее время решает боевые задачи в море.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
SpaceX рассмотрят как замену «Роскосмосу»
Казахстан станет продавать часть своей нефти в обход России
Киевские школы полностью отказались от использования русского языка
Ценам на один тип жилья предрекли снижение
МИД России назвал виновных в ухудшении отношений с Японией
Горящая суперъяхта за миллиард рублей попала на видео
В ДНР рассказали о последствиях обстрела шахт со стороны ВСУ
Описано развитие конфликта между США и Китаем
Унесенный ветром зонт пронзил женщину на пляже
Кадыров призвал «засидевшегося в кресле» главу Рослесхоза приехать в Чечню
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.