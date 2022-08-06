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Самый большой в мире атомоход ушел в море

Глава ДПФ Мальцев: АПЛ ТК-208 «Дмитрий Донской» ушла в море для решения боевых задач

Фото: Mil.ru / Wikimedia Commons

Самая большая в мире атомная подлодка — тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» — вышел из базы 1 августа и в настоящее время решает боевые задачи в море. Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли.

«Несмотря на заявления ряда СМИ о выводе подводного крейсера "Дмитрий Донской" из состава ВМФ, в настоящее время он успешно решает учебно-боевые задачи в ходе очередного выхода в море», — подтвердил информацию глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

В июле атомоход вернулся на Беломорскую военно-морскую базу Северного флота России в Северодвинске.

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В том же месяце источники ТАСС в кораблестроительной отрасли и силовых структурах на севере России сообщили, что решение о судьбе субмарины будет принято в конце 2022 года.

Тогда же источники РИА Новости утверждали, что ТК-208 «Дмитрий Донской» выведен из состава Военно-морского флота России.

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Иван Потапов
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