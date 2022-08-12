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Юрист рассказал о запрещенных вещах для публикации в соцсетях

«Прайм»: юрист Миронов посоветовал не озвучивать в соцсетях персональные данные

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» рассказал о запрещенных для публикации в социальных сетях вещах. Он указал, что следует отнестись с осторожностью к размещению определенного рода информации.

По словам эксперта, прежде всего, не стоит озвучивать ваши персональные данные, в том числе точное место жительства или работы. «Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников», — отмечает юрист.

С осторожностью стоит относиться и к геолокации, советует он. Не стоит сообщать о том, где и когда вы будете находиться. Как подчеркивает эксперт, если вы желаете поделиться положительными эмоциями от прогулки или путешествия — сделайте это не в режиме онлайн, а по возвращении домой. Также стоит быть внимательными к своему окружению.

«Обнародование изображения человека в большинстве случаев требует его согласия. Оно не требуется, если фото-видео съемка велась в публичном месте, и в некоторых иных случаях», — уточняет Миронов.

11 августа российская социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги второго квартала 2022 года и поставила новые рекорды вовлеченности. За второй квартал средняя месячная аудитория популярной соцсети в России составила рекордные 75,7 миллиона пользователей.

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Юлия Мискевич
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