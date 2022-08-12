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Путин учредил День российской анимации

Президент России Путин подписал указ об учреждении Дня российской анимации

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня российской анимации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Новый праздник будет отмечаться 8 апреля. В этот день в 1912 году вышел первый в России мультфильм «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» русского режиссера и оператора Владислава Старевича. Картина в жанре сатиры показала любовную историю царицы жуков-рогачей Люканиды и графа Героса из соперничающего племени жуков-усачей.

Согласно тексту указа, праздник был установлен с учетом «выдающейся роли анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации».

Ранее правительство России отказалось легализовать прокат голливудских фильмов.

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Дениза Мацаева
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