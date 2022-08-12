Путин учредил День российской анимации

Президент России Путин подписал указ об учреждении Дня российской анимации

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня российской анимации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Новый праздник будет отмечаться 8 апреля. В этот день в 1912 году вышел первый в России мультфильм «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» русского режиссера и оператора Владислава Старевича. Картина в жанре сатиры показала любовную историю царицы жуков-рогачей Люканиды и графа Героса из соперничающего племени жуков-усачей.

Согласно тексту указа, праздник был установлен с учетом «выдающейся роли анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации».

Ранее правительство России отказалось легализовать прокат голливудских фильмов.