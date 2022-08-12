Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники с иностранным оружием и боеприпасами

Росгвардейцы обнаружили в ЛНР тайники ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами

Росгвардейцы обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) схроны с оружием и боеприпасами иностранного производства, оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, тайники были найдены при проведении разведывательно-поисковых мероприятий. В одном из схронов российские силовики обнаружили гранатометы РПГ-7 и РШГ, мины, в том числе противопехотные и противобортовые, противотанковый ракетный комплекс, а также самодельные взрывные устройства (СВУ).

Также при проверке информации, поступившей от ФСБ, в лесу возле одного из населенных пунктов была замечена замаскированная бронированнaя разведывательно-дозорная машина (БРДМ), более сотни снарядов калибра 152 миллиметра и заряды к ним, а также мины.

11 августа сообщалось, что росгвардейцы задержали в ЛНР пособника ВСУ с взрывчаткой и знаками отличия НАТО.