Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники с иностранным оружием и боеприпасами

Росгвардейцы обнаружили в ЛНР тайники ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами

Фото: пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) схроны с оружием и боеприпасами иностранного производства, оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, тайники были найдены при проведении разведывательно-поисковых мероприятий. В одном из схронов российские силовики обнаружили гранатометы РПГ-7 и РШГ, мины, в том числе противопехотные и противобортовые, противотанковый ракетный комплекс, а также самодельные взрывные устройства (СВУ).

Также при проверке информации, поступившей от ФСБ, в лесу возле одного из населенных пунктов была замечена замаскированная бронированнaя разведывательно-дозорная машина (БРДМ), более сотни снарядов калибра 152 миллиметра и заряды к ним, а также мины.

11 августа сообщалось, что росгвардейцы задержали в ЛНР пособника ВСУ с взрывчаткой и знаками отличия НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Европейский банк принял платеж за транзит российской нефти через Украину в Чехию
Женщина устала ждать стоматолога и руками вырвала себе 13 зубов
Наталья Касперская объяснила желание IT-специалистов вернуться в Россию
Врач рассказала о риске подхватить опасную инфекцию в домашнем туалете
Оценены перспективы рынка жилья в России
В Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС
На российской трассе ракетный комплекс «Искандер» столкнулся с КамАЗом
Подмосковный силач перетащил поезд и установил новый мировой рекорд
Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники с иностранным оружием и боеприпасами
Блогерша показала простой способ скрыть живот с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.