Российский бренд похоронных услуг решили назвать «Грустно и точка»

В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно и точка»

В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда похоронных услуг под названием «Грустно и точка». Об этом сообщает агентство «Москва».

Заявку на товарный знак подала похоронная компания «Ритуал.рус», владельцем которой является крупный предприниматель в сфере ритуальных услуг Олег Шелягов. Отмечается, что «Грустно и точка» будет заниматься производством гробов, плит и памятников. Кроме того, бренд будет оказывать услуги по бальзамированию и организации церемоний.

Издание News.ru обратилось в пресс-службу бренда «Вкусно — и точка» за комментариями по поводу названия ритуального бренда. В сети ресторанов быстрого питания никак не прокомментировали данное решение и заявили, что изучают ситуацию. Название российского преемника «Макдоналдса», скорее всего, послужило прототипом для «Грустно и точка».

Ранее стало известно, что частная ритуальная фирма в Москве предлагает услугу захоронения умершего в элитном гробу с золотым двуглавым орлом за более чем полмиллиона рублей. Элитный гроб модели «Патриот» с российской символикой сделан из ценных пород дерева. Страной производства значится Украина. Гроб выполнен в черном цвете и оформлен позолоченными ручками. Оценивается изделие в 571 200 рублей.