Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский бренд похоронных услуг решили назвать «Грустно и точка»

В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно и точка»

Фото: Shutterstock

В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда похоронных услуг под названием «Грустно и точка». Об этом сообщает агентство «Москва».

Заявку на товарный знак подала похоронная компания «Ритуал.рус», владельцем которой является крупный предприниматель в сфере ритуальных услуг Олег Шелягов. Отмечается, что «Грустно и точка» будет заниматься производством гробов, плит и памятников. Кроме того, бренд будет оказывать услуги по бальзамированию и организации церемоний.

Издание News.ru обратилось в пресс-службу бренда «Вкусно — и точка» за комментариями по поводу названия ритуального бренда. В сети ресторанов быстрого питания никак не прокомментировали данное решение и заявили, что изучают ситуацию. Название российского преемника «Макдоналдса», скорее всего, послужило прототипом для «Грустно и точка».

Ранее стало известно, что частная ритуальная фирма в Москве предлагает услугу захоронения умершего в элитном гробу с золотым двуглавым орлом за более чем полмиллиона рублей. Элитный гроб модели «Патриот» с российской символикой сделан из ценных пород дерева. Страной производства значится Украина. Гроб выполнен в черном цвете и оформлен позолоченными ручками. Оценивается изделие в 571 200 рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Чехии захотели обсудить с ЕС запрет шенгенских виз для россиян в конце августа
В Дагестане турист из Подмосковья упал с обрыва и погиб
СКР начал проверку по факту обрушения части многоэтажного жилого дома в Омске
Россияне бросились сдавать бутылки
Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте дома с рухнувшей стеной
Лукашенко приказал больше доить
Австрийский производитель бумаги договорился о продаже главного завода в России
Северная Македония отказалась от создания должности почетного консула России
Трамп опроверг поиск документов по ядерному оружию в его имении
Жительница частично рухнувшего дома в Омске рассказала об обращениях в суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.