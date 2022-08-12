Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о гибели полковника ВВС Украины

Полковник ВВС Украины Берлявский погиб в ходе боевых действий в Донбассе
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Полковник Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Александр Берлявский погиб в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом сообщило украинское Министерство по делам ветеранов в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Берлявский получил военное образование в Киевском институте ВВС и Национальной академии обороны Украины, был офицером военного управления оперативно-тактического уровня, принимал участие в боевых действиях. «Заслуженно пользовался авторитетом среди коллег и уважением в ветеранской среде», — отметили в ведомстве.

5 августа стало известно о гибели полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Руслана Попова. На момент начала российской спецоперации полковник находился в Мариуполе. Офицер имел ряд наград, указом украинского президента Владимира Зеленского был посмертно удостоен звания Героя Украины.

В конце июля сообщалось о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александра Кукурбы. В апреле ему было присвоено звание Героя Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
В российском городе обрушилась часть многоэтажного жилого дома
Под завалами рухнувшего в Омске жилого дома может находиться ребенок
SpaceX рассмотрят как замену «Роскосмосу» в Европе
Скандинавские страны объединились для противостояния России на Балтике
Швеция допустила производство оружия для Украины
Момент обрушения части многоэтажного жилого дома в Омске попал на видео
Россиян восхитила фотография Ренаты Литвиновой в купальнике
Лебедев назвал главный недостаток российского менталитета
Венгерский лоукостер предоставил украинцам бесплатные авиабилеты
Бывшего супруга Бритни Спирс признали виновным в проникновении в дом артистки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.